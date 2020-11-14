Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'ndan beklenmedik savunma!

"İNSAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?"

Öldürülen Dursun Kurt'un teyzesinin eşi olduğunu anlatan tutuklu sanık Çayıroğlu, bu olaya ilişkin savunmasında da "İnsan eniştesini öldürür mü? Adam öldürmek insanlık dışı bir şey. Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplanarak dosyalar hazırlandı. Yanlı bir şekilde işlem yapılmıştır" dedi.



Mahkeme heyeti, her iki dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmaları erteledi.



Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi