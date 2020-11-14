Lüks otelde taciz dehşeti! Sözleri kan dondurdu...

Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."