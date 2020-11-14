İstanbul'da derneğe kanlı saldırı: 1 yaralı

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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