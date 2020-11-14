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'Atlıyorum, hakkınızı helal edin' dedi...

'nin Keşan ilçesinde ile binaları arasındaki merdivenine çıkıp intihara kalkışan Elif T., aşağı sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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'Atlıyorum, hakkınızı helal edin' dedi...

Olay, saat 17.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerindeki ile binaları arasında bulunan merdiveninde meydana geldi.

3 çocuğu Müdürlüğü'nce kendisinden alınarak, yurda yerleştirilen Elif T., gizlice yangın merdivenine tırmanarak, 5'inci kata çıktı. Emniyet Müdürlüğü binasındaki polisler, Elif T.'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna çalışması başlattı. Bu sırada merdivenin duvarından sarkan Elif T. çocuklarının kendisine geri verilmesini istedi.

Polis bu sırada bir anlık dalgınlığından faydalandığı Elif T.'yi yakalayarak, kurtardı. Kurtarma anı ise kameralara yansıdı. Elif T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Elif T.'nin aynı yerde daha önce de 2 kez girişiminde bulunduğu bildirildi.

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