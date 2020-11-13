İspanyol kadın turistin ölümünde 15 dakika detayı!
Son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo isimli kadın, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra dördüncü kattaki evinin penceresini açmış ve camdan düşmüştü. Genç kadının ölümüyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo isimli kadın, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra dördüncü kattaki evinin penceresini açmış ve camdan düşmüştü. Naranjo, mucizevi bir şekilde içi toprakla doldurulmuş ve çiçek ekilmiş araç lastiğinin üzerine düşünce ölmemiş ve ağır yaralanmıştı. Genç kadın yoğun bakıma alındı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Edinilen son dakika bilgisine göre genç kadının ölümüyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı.
CİNAYET DEĞİL İNTİHAR
İddialara göre; genç kadın intihar ederek hayatına son verdi. Eve gelmeden önce erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan Naranjo, olaydan 15 dakika önce camdan atlamaya çalıştı ve intihar girişiminde bulundu. Aynı zamanda rehberlik yapan erkek arkadaş Cenk E., Naranjo'yu tuttu. O anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Naranjo o olaydan 15 dakika sonra pencereyi açarak kendisini aşağıya bıraktı ve yaşamını yitirdi. Erkek arkadaş Cenk E. ifadesinde Naranjo'nun geçmişte de Hollanda'da intihar girişimde bulunduğunu söyledi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Gümüşsuyu Mahallesi'nde ikamet eden İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo isimli 26 yaşındaki genç kadın dördüncü kattaki evinin camından düşmüştü. Olay geçtiğimiz Salı günü saat 22.20 sıralarında Selime Hatun Cami Sokak üzerindeki Özlen Apartmanı'nda meydana geldi. İddialara göre; İspanyol uyruklu Buitrago Naranjo, olaydan kısa bir süre önce erkek arkadaşı Cenk E. (49) ile birlikte eve geldi. Alkol aldıkları saptanan ikili tartışma yaşadı. İddialara göre; tartışmadan sonra pencereyi açan genç kadın cama koştu ve pencereyi açtıktan sonra aşağıya düştü. Buitrago Naranjo, mucizevi bir şekilde içi toprakla doldurulmuş ve çiçek ekilmiş araç lastiğinin üzerine düşünce ölmedi ve ağır yaralandı. Genç kadın yoğun bakıma alındı fakat hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE İŞTE BÖYLE YANSIMIŞTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Polisi, genç kadının erkek arkadaşı Cenk E.'yi gözaltına almıştı. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıkınca; genç kadının düştüğü anın yansıdığı kamera görüntülerinin üzerinde titiz bir inceleme başlatılmış; incelemelerde genç kadının pencereyi açtıktan sonra camdan düştüğü tespit edilmişti. Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Cenk E. de. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada genç kadının ölümüyle ilgili şok bir detay daha ortaya çıktı. İddialara göre; genç kadın olayda intihar ederek hayatına son verdi. Eve gelmeden önce erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan Naranjo, olaydan 15 dakika önce camdan atlamaya çalıştı ve intihar girişiminde bulundu. Aynı zamanda rehberlik yapan erkek arkadaş Cenk E., Naranjo'yu tuttu. O anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Naranjo işte o olaydan 15 dakika sonra pencereyi açarak kendisini aşağıya bıraktı ve yaşamını yitirdi. Erkek arkadaş Cenk E. ifadesinde Naranjo'nun geçmişte de Hollanda'da intihar girişimde bulunduğunu söyledi.