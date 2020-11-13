CHP'li İBB'ye Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi!

Bir ihtiyaç tuvalet tamam ama zaten köşede var. Yerinin çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaların durdurulması isabetli bir karar olmuş. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hem görsel olarak yanlış hem çocukların yanı başında hijyen olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. Bilseydim ben de şikayet ederdim" ifadelerini kullandı.

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