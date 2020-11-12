Konya'da otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza döverek cinsel saldırıda bulundular

Olay, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşı S.O.'nun içinde oturdukları otomobilin yanına, başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.'yu otomobilden indirip, çırılçıplak soydu. Ardından da dövdü.