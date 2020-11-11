11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

Son dakika haberi... 'daki Tüpraş yakınındaki istasyonuna giden boru hattına giren hırsızlar suçüstü yakalandı. Detayları A Haber muhabiri düzeneğin olduğu bölgeden aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

İzmir Aliağa'daki Tüpraş yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren hırsızlar suçüstü yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi düzeneğin olduğu bölgeden aktardı.

Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

Tüpraş yakınındaki petrol istasyonuna giden boru hattına giren zanlılar orman içine düzenek yaptı.

Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

Hazırladıkları düzenek ile boru hattından petrol çalan hırsızlar dolu tanker ile suçüstü yakalandı.

Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

İşte orman içindeki o düzenek...

Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

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Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

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Son dakika: İzmir'de Tüpraş boru hattında hırsızlık! İşte orman içindeki petrol hırsızlığı düzeneği

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