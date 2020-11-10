Koronavirüste kritik tarih! Ocak ayında salgının katlanma hızı duraklama evresine girecek

OCAK AYINDA RAHATLAMA BAŞLAYACAK

Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.

KRİTİK EŞİK İSTANBUL! ARTIŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.