e-Nabız Covid-19 test sonucu sorgulama: Korona testi sonucu ne zaman çıkar? Covid testi ne zaman açıklanır?
Korona testi sonucu ne zaman çıkar? Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Virüse karşı aşı çalışmaları sürerken, test sonucu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın "e-Nabız" uygulaması üzerinden koronavirüs test sonucu öğrenilebiliyor. Test yaptıran vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, korona testi sonucu ne zaman çıkar? Covid testi ne zaman açıklanır? İşte e-Nabız Covid-19 test sonucu sorgulama...
e-Nabız korona test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmaya başlandı. Virüs testi yaptıran vatandaşlar, test sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, korona testi sonucu ne zaman çıkar? Covid testi ne zaman açıklanır? İşte e-Nabız Covid-19 test sonucu sorgulama...
KORONA TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüs testi sonuçları 1-3 gün içerisinde sonuçlanıyor. Test sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Öncelikle e-Nabız (enabiz.gov.tr) sayfasını açın. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "Tahlillerim" kategorisine tıklayın. Açılan penceree covid-19 test sonucunuz dahil olmak üzere bir önceki döneme ait hastane raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E-NABIZ GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINE-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPARIM?
Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.
1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2'de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.
Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.
Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.
2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
SAĞLIK GEÇMİŞİM
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.
Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.
REÇETELERİM
Reçetelerim sekmesine tıkladığınızda sistemin açıldığı tarihten itibaren doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler tarih sırasına göre görüntülenecektir. Daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlara buradan erişebilirsiniz. Dilediğiniz reçetenin üzerine basarak ilaç bilgisi, kullanım şekli ve periyodu gibi bilgilere ulaşabildiğiniz gibi, kullandığınız ilaçlar ile ilgili yan etkileri, endikasyonları da ilaç bazında girebilirsiniz.
"Detay Gör" butonuna tıklayarak reçetelerinizin detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Reçete detayında "Kutu Resmi" ne tıklayarak ilacınızın kutu resmini görüntüleyebilirsiniz.
Sadece e-Nabız mobil uygulamasında ekleyebileceğiniz "İlaç Hatırlatmalarım" bilgilerini buradan görebilirsiniz.
Size reçete edilmiş olan ilaçların barkod numarasının üzerine tıklayarak ilacın prospektüs bilgilerine erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz ilaç bilgileri Sağlık Bakanlığıyla sözleşmeli bir firma tarafından temin edilmektedir. Sistemdeki tüm bilgilerin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu lütfen unutmayın ve ilaçlarınızı hekimlerinizin tavsiye ettiği doz ve şekillerde kullanın. İlaç bilgilerinde sağlık durumunuzla ilgili dikkatinizi çeken bir durum görülmesi halinde acil 7/24 olarak hekimlerinize danışmanız gerekmektedir.
RAPORLARIM
Doktorunuz tarafından yazılan tüm raporları bu ekrandan görebilirsiniz. Doktorların hazırladığı ilaç, malzeme ve istirahat sebepli raporları bu platform üzerinden alabilir ve belirleyeceğiniz kişiler ile raporlarınızı paylaşabilirsiniz.
HASTALIKLARIM
Bu ekranda muayenelerinizden sonra size konulan tüm tanıları tarih, tanı, klinik ve doktor bazında görebilirsiniz.
TAHLİLLERİM
Yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.
Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 'Bu işlem bana ait değil' butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLERİM
Çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınıza Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde tarih, hastane ve görüntü bazında erişebilirsiniz. (Şekil26) Ayrıca dilediğiniz görüntünün ve raporunun üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki görüntü ve raporları yurt içi ve yurt dışında belirleyeceğiniz doktorlarla ve aile bireyleriyle internet ve mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Doktorlar kendi yorumlarını ekleyebilecekleri gibi başka doktorların mevcut görüntü üzerine yazmış olduğu raporları da değerlendirebilirler. Hastalığınız ile ilgili farklı doktorlardan değerlendirme almak istediğinizde, aynı görüntüleme istemini farklı hastanelerde tekrarlatmaya ihtiyaç duymayacaksınız.
ALERJİLERİM
Kendiniz veya doktorunuz tarafından tespit edilen tüm alerjileri bu bölüme tarih detayı ile kayıt edebilirsiniz. İlaç alerjileri ve diğer alerjiler olmak üzere iki ayrı bölüme giriş yapabilir, kaydettiğiniz alerji bilgilerinizi düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Tanı Alerjilerim ve Deri Prict Testlerim hekiminiz tarafından doldurulacak alandır. Bu alana müdahale edemezsiniz sadece takibini bu ekrandan yapabilirsiniz.
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