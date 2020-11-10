SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

REÇETELERİM

Reçetelerim sekmesine tıkladığınızda sistemin açıldığı tarihten itibaren doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler tarih sırasına göre görüntülenecektir. Daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlara buradan erişebilirsiniz. Dilediğiniz reçetenin üzerine basarak ilaç bilgisi, kullanım şekli ve periyodu gibi bilgilere ulaşabildiğiniz gibi, kullandığınız ilaçlar ile ilgili yan etkileri, endikasyonları da ilaç bazında girebilirsiniz.

"Detay Gör" butonuna tıklayarak reçetelerinizin detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Reçete detayında "Kutu Resmi" ne tıklayarak ilacınızın kutu resmini görüntüleyebilirsiniz.

Sadece e-Nabız mobil uygulamasında ekleyebileceğiniz "İlaç Hatırlatmalarım" bilgilerini buradan görebilirsiniz.

Size reçete edilmiş olan ilaçların barkod numarasının üzerine tıklayarak ilacın prospektüs bilgilerine erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz ilaç bilgileri Sağlık Bakanlığıyla sözleşmeli bir firma tarafından temin edilmektedir. Sistemdeki tüm bilgilerin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu lütfen unutmayın ve ilaçlarınızı hekimlerinizin tavsiye ettiği doz ve şekillerde kullanın. İlaç bilgilerinde sağlık durumunuzla ilgili dikkatinizi çeken bir durum görülmesi halinde acil 7/24 olarak hekimlerinize danışmanız gerekmektedir.