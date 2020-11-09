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Koronavirüsle mücadele eden Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkıyor

tarihinden beri tedavisi gören, ’li Başkanı ’ten iyi haber geldi. Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Koronavirüsle mücadele eden Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bu kez iyi bir haber geldi. Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Böcek'in normal servise alındı.

64 GÜN SONRA NORMAL SERVİSTE

25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından bugün normal servise alındı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bugün saat 11.30'da düzenleyeceği toplantıda, Başkan Böcek'in genel sağlık durumuyla ilgili açıklama yapacak.

Koronavirüsle mücadele eden Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkıyor KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN MUHİTTİN BÖCEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

17 Ağustos'ta corona virüse yakalandığını duyuran Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

NEFES BORUSU DELİNMİŞTİ

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle nedef almakta zorlanan Böcek'e trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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