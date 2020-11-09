İzmir'de enkazdan yaralı olarak çıkarılan Sevil Ateş hayatını kaybetti

Eşi Sevil Ateş ise arama- kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ateş, 4 Kasım günü Eskişehir'de toprağa verilirken, Yılmaz Erbek Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.