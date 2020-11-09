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İzmir'de enkazdan yaralı olarak çıkarılan Sevil Ateş hayatını kaybetti

’de yıkılan 'nda hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay ’in enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan eşi (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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İzmir'de enkazdan yaralı olarak çıkarılan Sevil Ateş hayatını kaybetti

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 'nın market bulunan alt katı ile 1'inci katı çöktü. Tamamen çökmemesi için vinçler ile desteklenen apartmanının 1'inci katındaki dairde yaşayan emekli Jandarma Astsubay 'in enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

Eşi ise arama- kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılarak, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ateş, 4 Kasım günü 'de toprağa verilirken, Yılmaz Erbek Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.

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ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisi yoğun bakımda süren Sevil Ateş dün gece doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Sevil Ateş'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Ateş, Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Mezarlığı'nda, eşi Ramazan Ateş'in yanında toprağa verildi.

Cenazede, ateş ailesini MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda vatandaşın yalnız bırakmadı.

DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Ateş çiftinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı'nda oturduğunu, endişesiyle daha sağlam olarak düşündükleri Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığı ortaya çıkmıştı.

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