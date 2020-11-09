İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada! Selam verip kabusu yaşattı

Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere evden çıktı. Genç cadde üzerinde yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A. kendisine yaklaşarak "naber, nasılsın" dedi. Bunun üzerine Güldane de şahsa, "eyvallah reis sen nasılsın" diye karşılık verdi.

ÖNCE SELAM VERDİ SONRA BIÇAKLAYIP KOVALADI

O esnada Hüseyin A. hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane'yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan şahıs arkasından "kaçma kaçma" diye bağırarak onu kovaladı. Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.