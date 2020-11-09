İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor

Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi.