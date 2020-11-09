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İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor

Sultangazi'de, bir fabrikanın bıraktığı düşünülen nedeniyle siyah ve mavi akan dere, 'na ulaşıyor. Kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi akan derenin hemen yanında 'nin bulunuyor. Bölgeye giden A Haber muhabiri Hande Bayraktar gelişmeleri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden 'na uzanan dere, nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor İSTANBUL'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! DERE MAVİ SİYAH AKIYOR VE ALİBEYKÖY BARAJI'NA ULAŞIYOR

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Derenin hemen yanında 'ne bağlı 'nin 'nin bulunması da dikkat çekti.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Dere mavi siyah akıyor ve Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor İSTANBUL'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! DERE MAVİ SİYAH AKIYOR VE ALİBEYKÖY BARAJI'NA ULAŞIYOR

Derenin mavi ve siyah renklerde akması havadan da görüntülendi.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU YAYIYOR"

Bölge esnafı, 'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi.

Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi.

Mavi tonda aktığı sırada derede cep telefonu kamerası ile çekim yapan bir kişi, "Bu masmavi akan su İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karışıyor" dediği duyuluyor.

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