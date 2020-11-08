Son dakika haberi | İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için...

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

-Arabalı vapur giriş ve çıkışları

-Galata Köprüsü - Karaköy istikameti

-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden

gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak )

noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik

verilmeyecek

-Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve

Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)