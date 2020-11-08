08 Kasım 2020, Pazar
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122 yaşındaki Emine nineye ziyaret

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan ’in eşi , Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte 122 yaşındaki ’ı evinde ziyaret etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2020
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122 yaşındaki Emine nineye ziyaret

Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan 'in eşi , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Meral Bilmez ve beraberindekiler son olarak Edremit ilçesine bağlı Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki 'ı evinde ziyaret etti.

Emine ninenin oğlu ve gelini tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek Emine ninenin sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Baytar ailesi ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

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