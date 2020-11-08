122 yaşındaki Emine nineye ziyaret

Emine ninenin oğlu ve gelini tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek Emine ninenin sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Baytar ailesi ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.