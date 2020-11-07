07 Kasım 2020, Cumartesi
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Son dakika: Antalya'da feci son! Manzarayı izlerken dengesini kaybedince...

Son dakika haberine göre; 'da bir yakınıyla birlikte falezlerde manzarayı izleyen (46), dengesini kaybedince kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Antalya'da feci son! Manzarayı izlerken dengesini kaybedince...

Olay, gece yarısı Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. , falezlerin üzerinde manzarayı izlerken, yanındaki yakını markete gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Yalçın, falezlerden düştü.

Marketten dönen yakını, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Leyla Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı.

Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi otopsinin ardından kara yolu ile memleketi Adapazarı'na götürülecek.

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