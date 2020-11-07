Son dakika: 3 aydır evden çıkmıyordu! Dışarı çıktı hayatının şokunu yaşadı...

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anında sokakta bulunan Ferdi Bahar'ın arkadaşı Adnan Avcı, "Kapağı açık geliyor. Normalde insanlar buna kapak açık diye bağırıyorlardı. O açık kapak hızla gelerek arkadaşımızın kafa bölgesine çarpıp yere indirdi. Kafasında kanaması var durumu iyi. Daha önce bacağında kırık vardı 3 aydır çıkmıyordu evinden. Bugün havanın güzelliği ile biraz nefes alayım diye çıktı. Bu şekilde bir kaza başına gelmiş oldu" dedi.