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Meclis üyelerinden Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa

meclis toplantısında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanlarından adına 1 dakikalık saydı duruşunda bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Meclis üyelerinden Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa

Odunpazarı Belediyesi 2020 yılı kasım ayı olağan meclis toplantısı 15'inci birleşim birinci oturumu, Başkanı başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı başlamadan önce konuşma yapan Başkan Kurt, çalışma arkadaşları 'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Başkan Kurt, Olgaç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Başkan Kurt, Odunpazarı Meclisi'ni Olgaç için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Başkan Kurt'un bu çağrısı üzerine meclis üyeleri ve meclis toplantısına katılanlar, Mustafa Olgaç için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından meclis toplantısına geçildi. Meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşüldü. Bir önceki meclis toplantısında ilgili komisyonlara gönderilen gündem maddelerinden 13'ü oy birliği ile kabul edildi.

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