Van’da kasap kardeşlere bıçaklı infaz!
Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan 29 yaşındaki Metin Ayata ve kardeşi 26 yaşındaki Emrullah Ayata kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kardeşler hayatlarını kaybetti.
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Olay, Eski Erciş Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Van Yolu Caddesi'nde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve Emrullah Ayata (26), iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS PEŞLERİNDE
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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