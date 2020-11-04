Otoyolda korku dolu anlar! Otomobil bir anda alev topuna döndü

Otomobilin motor kısmından ilk önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otomobil yangınını itfaiye ekipleri bir süre sonra söndürdü.