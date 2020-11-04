Oxford'un Kovid-19 aşı çalışmasıyla ilgili yeni açıklama geldi! Aşı yıl sonundan önce...

"TAM BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK"

Pollard, geliştirilen aşının koruyuculuğunun en az yüzde 50 dolaylarında olacağını belirterek, "Bence önemli etkinliği olan aşılara sahip olmak, yani yüzde 50, 60, 70, 80- rakam ne olursa olsun bu muazzam bir başarı. Bu durum sağlık sistemi açısından bakıldığında, hastanede yatan daha az sayıda Kovid-19'lu hasta olacağı ve kanser tedavisi gören kişilerin kemoterapi operasyonlarını yaptırabileceği anlamına geliyor. Aşı tam bir oyun değiştirici olacak" ifadelerini kullandı.