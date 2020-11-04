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Bolu'dan acı haber: Tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

’da, arızalanan 'ın tamir ettiği sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Bolu'dan acı haber: Tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mudurnu'nun Taşkesti beldesine seyir halinde olan 'ın (57) kullandığı belde girişinde arızalandı.

Arızalanan TIR'ı yol kenarına çeken Çam, aşağı inerek TIR'ı tamir etmek istedi. Çam, tamir için TIR'ın altına girdiği sırada TIR'ın hareket etmesi sonucu dorsenin altında sıkıştı.


Çam'ın hareketsiz şekilde TIR'ın altında yattığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bekir Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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