Bolu'dan acı haber: Tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bolu’da, arızalanan TIR'ın tamir ettiği sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü Bekir Çam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bekir Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çam'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Çam'ın hareketsiz şekilde TIR'ın altında yattığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bekir Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çam'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.