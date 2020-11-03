Son dakika: Meteorolojiden Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı
Son dakika haberleri... Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır’da yarın ve ertesi gün kuvvetli yağış olması beklendiğini açıklayarak vatandaşları ani baskın ve sellere karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır çevrelerinde perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışların olacağını açıkladı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.