Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Gaziantap’te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen traktörün altında kalan 26 yaşındaki çiftçi Faruk Alav hayatını kaybetti.
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Kaza, Gündoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, meydana geldi. Çiftçilik yapan Faruk Alav yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, traktörün altında kalan Alav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Faruk Alav'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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