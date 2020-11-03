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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre... Gaziantap’te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen traktörün altında kalan 26 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kaza, Gündoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, meydana geldi. Çiftçilik yapan Faruk Alav yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, traktörün altında kalan Alav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Faruk Alav'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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