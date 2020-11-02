02 Kasım 2020, Pazartesi
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Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

'da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. anı, saniye saniye görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Fevizpaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aliye Yılmaz (71) eşiyle birlikte toplu taşıma aracından indi.

Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

Yılmaz daha sonra 20 metre yakınındaki üst geçidi kullanarak karşıya geçmek yerine Adana'da trafiğin en yoğun olduğu D-400 karayolundan yolun karşısına geçmek istedi.

Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

Ancak yaşlı kadın, minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi. Yaşlı kadının kocası ise gözü önünde yerde sürüklenen eşinin arkasından koştu.

Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Üst geçidi kullanmadı! Kadının feci ölümü kamerada

Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına aldı.

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