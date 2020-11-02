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Edirne'de intihara teşebbüs eden kadın arandığı belirlenince tutuklandı

Keşan ilçesinde, ilacı içerek intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen N.İ. (43) adlı kadın, 3 suçtan arandığı tespit edilince polis ekiplerince gözaltına alındı. N.İ. tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Edirne'de intihara teşebbüs eden kadın arandığı belirlenince tutuklandı

Keşan'da oturan N.İ., henüz bilinmeyen nedenle, evinde tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Bir süre sonra fenalaşan N.İ., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan N.İ. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, hastanede yaptığı UYAP sorgusunda N.İ.'nin Antalya Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen N.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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