İzmit’teki vatandaşlardan İzmir’e yardım: Sizi en iyi biz anlarız

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Amacının biraz da olsa orada afeti yaşayan insanlara yardım etmek olduğunu ifade eden Şahiner, "Ben İzmir depremi için toplanan yardıma battaniye, halı ve ısıtıcı getirdim. Ben 17 Ağustos Depremini de yaşamıştım çok şükür bize hiçbir şey olmadı. İzmir depremindeki görüntüleri gördüğüm zaman çok ağladım, duygulandım.