Son dakika: Genç kadının feci ölümü!

Olay yerine gelen ev sahibi Nevin Pekkuru, "Sabah bana telefon geldi evinizde patlama oldu diye. Ben de inanamadım, komşumu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Tek başına yaşıyordu, nişanlıydı, nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı." dedi. Fatma Mavi ile aynı apartmanda yaşayan komşusu da, "Yatıyorduk, pat diye bir ses geldi. Koştuk dışarı" dedi.