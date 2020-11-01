Konya’da vahşet! Başını kesip okul bahçesine attı...

TİCARİ TAKSİYLE KAÇTI, POLİSTEN KAÇAMADI!

Sömek'in kesilen başı ise lisenin bahçesinde bulundu. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgeye giderek çalışma başlattı. Olayı Mücahit Minaz'ın işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin ticari taksiyle olay yerinden kaçtığını öğrendi.

Minaz'ın kaçış istikametine göre çalışma başlatan polis, Minaz'ı Yalıhüyük ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şizofren olduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen Mücahit Minaz'ın, Sömek'in yolda yürüdüğü sırada arkadan gelerek önce başını daha sonrada cinsel organını kestiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.