Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi
Hatay'ın Belen ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Damat, yol kenarında tartıştığı gelini feci şekilde dövdü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. İşte o anlar...
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İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü.
Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.