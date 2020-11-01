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Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi

Hatay'ın Belen ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Damat, yol kenarında tartıştığı gelini feci şekilde dövdü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi

İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.

Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü.

Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi

Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hatay'da skandal görüntüler! Damat yol kenarında gelini yere serdi

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