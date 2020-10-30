Boşanma aşamasındaki kocasının arabasına uyuşturucu ve hassas terazi koyarak komplo kurdu

"DİNLEME CİHAZI SANDIM, HASSAS TERAZİ ÇIKTI"

Cebindeki uyuşturucu maddeyi gördüğünde eşi tarafından kendisine tuzak kurulduğunu anladığını ve polise kendisini ihbar ettiğini anlatan V.P., "Boşanma davamız var. Avukatı beni çağırdı. Bir mekan ismi söyledi, ben de gittim. Aracımı park ettim. Yanımda bir arkadaşım vardı. Görüşme bitince aracıma bindim. Yanımdaki arkadaşımı gideceği yere bıraktıktan sonra iş yerime geçtim. Tesadüfen montumun cebinde evimin anahtarlarını ararken elime sert bir cisim geldi. Ne olduğunu merak ettim. Çıkardığımda poşete sarılı bir maddeydi. Açtığımda poşetin içindeki bir aleti dinleme cihazı zannettim. Jelatin içerisinde parça parça halinde paketlenmiş maddeler gördüm. Birini açtığımda uyuşturucu olduğunu anladım. Komplo olduğunu fark ettim ve polisi aradım. Kendimi ihbar ettim. Ekipler gelip benimle ilgilendi. Dinleme cihazı sandığım aletin hassas terazi olduğunu söylediler. Hal böyle olunca durum daha da vahim bir hale geldi" dedi.

"GÖREVLİLERE BAHŞİŞ DE VERMİŞ"

Polise verdiği ifadenin ardından avukatla görüştüğü kafeye giderek güvenlik kameralarını izlediğini aktaran V.P., "Memur arkadaşlardan biri durumu araştırmamı, aracımı nerelere park ettiğimi, konuyu iyi düşünmemi ve kimin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemi söyledi. Bunun üzerine aklıma buluştuğumuz yer geldi. Mekan sahibine giderek, durumu izah ettim. Beni hatırladığını söyledi. Biz görüşme esnasındayken, ayrılmak üzere olduğum eşimin geldiğini, benim doğum günüm olduğunu söylediğini öğrendik. Görevliler kapıyı açmış ama arabanın etrafında gezmişler. Havlu içerisinde elinde tuttuğu paketi, şahsıma ait ceketin cebine koymuş. Bunlar güvenlik kameralarınca kaydedilmiş. Görevlilere bahşiş de vermiş" ifadelerini kullandı.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

V.P., "Ben ona güvenmiştim, vekalet vermiştim. Büyük miktarda paraları benden aldığını, bu paraları yok ettiğini, paranın 3-4 hesap değiştirdiğini tespit ettim. Bunların hepsini belgelendirip adli makamlara sunacağım. Geçmişte de birçok sabıkasının olduğunu öğrendim. Şu an şok içerisindeyim. Bu olayın insanlıkla bağdaştırılacak bir durumu yok. Beni cezaevine düşürmek, daha çok para kazanmak ve bu paralarla kendine bir hayat kurmak maksatlı hareket ettiğini düşünüyorum. Adalete güveniyorum. Bu tarz kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu kişi serbest kalırsa birçok insanın canını yakacak. Bunun engellenmesi lazım. Yaptığı işler şeytanın aklına gelmez" diye konuştu.