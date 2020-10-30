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Antalya'da 13 metre derinliğindeki kuyudan sesi gelen kedi bulunamadı

Muratpaşa ilçesinde kuyularını ilaçlayan belediye görevlileri kullanılmayan kuyudan sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine 13 metrelik foseptik kuyusuna inen 10 dakikalık aramaya rağmen kediyi bulamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Antalya'da 13 metre derinliğindeki kuyudan sesi gelen kedi bulunamadı

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'ndeki kuyularını ilaçlayan belediye görevlileri, kullanılmayan kuyudan sesi geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

25 DAKİKA SONUNDA KUYUYA İNEBİLDİLER

İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler, 13 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inemedi. Bunun üzerine ekipler, halatlar yardımıyla makara sistemi kurdu. Bir , yaklaşık 25 dakika sonunda kuyuya inmeyi başardı.

10 DAKİKA ARANMASINA RAĞMEN KEDİ BULUNAMADI

10 dakika kuyuda arama yapan itfaiye eri, kediyi bulamadı. Ekipler, kediden yeniden ses gelmesi halinde dönmek üzere çalışmayı sonlandırdı.

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