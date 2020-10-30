Antalya'da 13 metre derinliğindeki kuyudan sesi gelen kedi bulunamadı
Muratpaşa ilçesinde foseptik kuyularını ilaçlayan belediye görevlileri kullanılmayan kuyudan kedi sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine 13 metrelik foseptik kuyusuna inen itfaiye eri 10 dakikalık aramaya rağmen kediyi bulamadı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
25 DAKİKA SONUNDA KUYUYA İNEBİLDİLER
İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler, 13 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inemedi. Bunun üzerine ekipler, halatlar yardımıyla makara sistemi kurdu. Bir itfaiye eri, yaklaşık 25 dakika sonunda kuyuya inmeyi başardı.
10 DAKİKA ARANMASINA RAĞMEN KEDİ BULUNAMADI
10 dakika kuyuda arama yapan itfaiye eri, kediyi bulamadı. Ekipler, kediden yeniden ses gelmesi halinde dönmek üzere çalışmayı sonlandırdı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)