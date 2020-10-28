Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları haritası: M7 metro güzargahı ve entegre olduğu hatlar

M7 ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla, Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

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