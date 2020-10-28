Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları haritası: M7 metro güzargahı ve entegre olduğu hatlar
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları haritası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bugün sefere başladı. Hat; İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyor. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları neler? İşte M7 metro güzargahı ve entegre olduğu hatlar...
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları neler? Temeli 2014'te AK Partili İBB döneminde atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Kabataş-Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bugün sefere başladı. 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hangi duraklardan geçeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları neler? İşte M7 metro güzargahı ve entegre olduğu hatlar...
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı birbirine bağlayacak.
* Mecidiyeköy
* Çağlayan
* Kağıthane
* Nurtepe
* Alibeyköy
* Çırçır Mahallesi
* Veysel Karani-Akşemsettin
* Yeşilpınar
* Kazım Karabekir
* Yenimahalle
* Karadeniz Mahallesi
* Tekstilkent-Giyimkent
* Oruç Reis
* Göztepe
* Mahmutbey
M7 ENTEGRE OLDUĞU HATLAR
Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla, Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.
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