5 yaşındaki oğlunu öldüren eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş: Savunma yapmayacağım

Bursa'da oğlu Kasım'ı (5) yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (33) yargılanmasına başlandı. Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Toktaş, "Savunma yapmayacağım. Avukatım yapsın" dedi. Toktaş'ın avukatı, müvekkilinin, oğlu hastayken bir süre hastaneye götürülmediği için öldükten sonra kendisini suçladığını söyledi. Mahkeme heyeti, olay günü hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorun muayene ettiği Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçı olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.