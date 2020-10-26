Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? M7 metro hattı durakları ve entegre olduğu hatlar

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona gelindi. Tam otomatik sürücüsüz olarak inşa edilen metro, 24,5 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşuyor. Tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek olan hat toplu taşımada büyük fayda sağlayacak. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? İşte M7 metro hattı durakları ve entegre olduğu hatlar...

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak.

28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu.