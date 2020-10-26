Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? M7 metro hattı durakları ve entegre olduğu hatlar
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı için resmi açıklama geldi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın çalışmaları tamamlandı. Tüm tünellerin tamamlanması sebebiyle açılışın yapılacağı tarih duyuruldu. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? İşte M7 metro hattı durakları ve entegre olduğu hatlar...
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona gelindi. Tam otomatik sürücüsüz olarak inşa edilen metro, 24,5 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşuyor. Tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek olan hat toplu taşımada büyük fayda sağlayacak. Peki, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor? İşte M7 metro hattı durakları ve entegre olduğu hatlar...
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak.
28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu.
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı birbirine bağlayacak.
* Mecidiyeköy
* Çağlayan
* Kağıthane
* Nurtepe
* Alibeyköy
* Çırçır Mahallesi
* Veysel Karani-Akşemsettin
* Yeşilpınar
* Kazım Karabekir
* Yenimahalle
* Karadeniz Mahallesi
* Tekstilkent-Giyimkent
* Oruç Reis
* Göztepe
* Mahmutbey
M7 ENTEGRE OLDUĞU HATLAR
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Hattı, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak.
Entegrasyon noktaları ve hatlar şöyle:
"Kabataş İstasyonunda, Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1) ile Mecidiyeköy İstasyonunda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2) hattı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4) hattı ile Mahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattı ile."
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