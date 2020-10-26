Butasım, mağaranın bir bölümünü Hristiyanların su deposu olarak kullandıklarını ifade ederek, "Beş katlı ve üç ayrı birim halinde inşa edilmiş olan yapının her katında 5 ve 8 oda bulunmakta. Kaya yerleşkesi olarak yapılan yapının en önemli yerlerinden biri baca şeklinde olan gizli geçitlerin bulunmasıdır. Bu gizli geçitlerle bütün odalara girişler sağlanmaktadır.