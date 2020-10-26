MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış
MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken bu hafta yarışmaya Berker Başmanav veda etti. MasterChef'e veda eden Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Meğerse MasterChef Berker, yıllar önce Burcu Esmersoy'un sunduğu Ver Fırına programına da katılmış! İşte o görüntüler...
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MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken bu hafta yarışmaya veda eden isim Berker Başmanav oldu.
MasterChef 13.cüsü olarak yarışmaya veda eden Berker'le ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Berker 2015 yılında TV8'de yayınlanan, Burcu Esmersoy'un sunumuyla ekranlara gelen Ver Fırına programında yer almış.
İşte o kareler...
İşte o kareler...
MasterChef Türkiye'de son 12 haftanın içine girilirken, yarışmacılar hünerlerini sergilemek için kıran kırana yarışmaya devam ediyor.