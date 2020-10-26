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MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

tüm heyecanıyla devam ederken bu hafta yarışmaya veda etti. MasterChef'e veda eden Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Meğerse MasterChef Berker, yıllar önce 'un sunduğu Ver Fırına programına da katılmış! İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 26.10.2020
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MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken bu hafta yarışmaya veda eden isim Berker Başmanav oldu.

MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

MasterChef 13.cüsü olarak yarışmaya veda eden Berker'le ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

Berker 2015 yılında TV8'de yayınlanan, Burcu Esmersoy'un sunumuyla ekranlara gelen Ver Fırına programında yer almış.

MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

İşte o kareler...

MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

İşte o kareler...

MasterChef'ten elenen Berker Başmanav ile ilgili bilinmeyen gerçek! Yıllar önce o programa katılmış

MasterChef Türkiye'de son 12 haftanın içine girilirken, yarışmacılar hünerlerini sergilemek için kıran kırana yarışmaya devam ediyor.

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