25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Son dakika haberi | Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

haberi... Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, ve çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2020
ABONE OL
Son dakika haberi | Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA