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Koca yürekli bakkal: 1,5 TL'lik ekmeği vatandaşa destek için 0,75 kuruştan satıyor

'ın Ereğli ilçesindeki bir mahalle bakkalı her yerde 1,5 TL olarak satılan ekmeği pandemi sürecinde müşterilerine destek olmak için 0,75 kuruştan satmaya başladı. konuya ilişkin "Halkımız bu durumdan memnun. Onların memnuniyeti beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Koca yürekli bakkal: 1,5 TL'lik ekmeği vatandaşa destek için 0,75 kuruştan satıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalle bakkalı her yerde 1,5 TL den satılan ekmeği 0,75 kuruştan satmaya başladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Kepez mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mahalle bakkalı Hakan Semiz ilçe genelinde 1,5 TL'den satılan ekmeği vatandaşlara 0,75 kuruştan veriyor. Hakam Semiz, pandemi sürecinde müşterilerine destek olmak amacıyla böyle bir uygulama yaptığını anlattı.

RAKİPLERİN TEPKİSİNE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Semiz "Zorlu bir süreç geçiriyoruz. Halkımıza destek olabilmek için yaklaşık 1 aydır ekmeği 0,75 kuruşa satıyoruz ve satmaya devam edeceğiz. Halkımız bu durumdan memnun. Onların memnuniyeti beni mutlu ediyor. Rakip işletmelerden tepki görmeme rağmen hiç geri adım atmadım. Ayrıca askıda da ekmek uygulamamız da bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor" dedi.

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