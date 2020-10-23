23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı

Son dakika haberine göre, 'da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı

İstanbul Tuzla'da madeni yağ firması bulunan M.G.(29) temmuz ayında şirket hattını maliye müfettişi olduğunu söyleyen bir kişinin arayarak 2016-2018 yılları arasında mali kayıtların ve tüm defterlerin inceleneceğini söylediği, kendisinin 10 Eylül'de defterleri teslim ettiğini ve kendisinden ceza yememesi için 600 bin lira rüşvet talep edildiğini polis ekiplerine bildirdi.

Son dakika: İstanbulda 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 600 BİN LİRA RÜŞVET İSTEYEN VERGİ MÜFETTİŞİ VE MALİ MÜŞAVİR TUTUKLANDI

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak müştekiye teslim etti.

Müştekiyi 19 Ekim'de arayan vergi müfettişi G. G. paranın Beylikdüzü'nde ofisi bulunan mali müşavir A.B'ye teslim edilmesini istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Müştekinin parayı teslim etmesi üzerine ofise baskın düzenleyen ekipler, mali müşaviri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Müfettiş G. G. ise Vergi Denetim Kurumu'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA