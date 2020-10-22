Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim sürecinde vaka sayıları azaldı

'VAKALARDA ARTIŞ DEĞİL, AZALMA SÖZ KONUSU'

Diğer sınıfların da salgının seyrine bağlı olarak aşama aşama açılmasının planlandığını kaydeden Selçuk, "Bunu da çok büyük bir kontrol içerisinde yapıyoruz. Yani birçok ülkede olduğu gibi bütün sınıfları açmak, her gün ve maskesiz bir şekilde açmak tercihini değil de, belirli sınıfları ve yaşları istatistiklere bakarak bilim insanlarının ortaya koyduğu kanıtlara bakarak aşama aşama kontrollü bir biçimde açmayı tercih ettik, bu da devam ediyor. Bizi en çok mutlu eden okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde ve ailelerinde bir artış olmadığı gibi bir azalmanın söz konusu oluyor olması. Hep söylediğimiz gibi, okul daha kontrollü bir ortamdır, bir tatil yerinden, sokaktan ya da başka çarşı, pazardan çok daha kontrollü bir yerdir. Bundan dolayı da bilimsel verilere dayalı ortaya koyduğumuz görüşün gerçekleşmesi bizi ayrıca memnun etti" dedi.