Ankara'da Mısır yılanı operasyonu: 1 kişi gözaltında
Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 5 Mısır yılanı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.
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5 MISIR YILANI ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu kente kaçak yollarla Mısır yılanı getirildiği tespit edildi.
5 MISIR YILANI ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yenimahalle ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, doğal yaşam alanı Kuzey Afrika olduğu belirtilen 5 Mısır yılanı ele geçirilirken 1 kişi, gözaltına alındı.