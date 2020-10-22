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Ankara'da Mısır yılanı operasyonu: 1 kişi gözaltında

'da polis tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 5 ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Ankara'da Mısır yılanı operasyonu: 1 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

5 MISIR YILANI ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yenimahalle ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, doğal yaşam alanı olduğu belirtilen 5 yılanı ele geçirilirken 1 kişi, gözaltına alındı.

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