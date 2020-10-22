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İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

'de koronavirüs vakaları hızla yayılmaya devam ediyor. Kameralara takılan görüntülerde vatandaşların, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüntülendi. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında 'un o bölgesi neredeyse tamamen kıpkırmızı.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020
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İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

KURALLARA UYMAYAN BÖLGELER TAMAMEN KIRMIZI

Virüsün hızla yayıldığı İstanbul'da, tüm uyarılara rağmen maske ve mesafe kuralına uymayanlar sokaklarda resmen cirit atmaya devam ediyor. Kurallara uymayan bölgeler haritada bariz bşr şekilde kendini gösteriyor.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

SON DAKİKA! ÜRKÜTÜCÜ HARİTA

"Hayat Eve Sığar" uygulamasında, vaka yoğunluğunun açıkça görüldüğü Fatih'te ise, özellikle Kumkapı, Nişanca Aksaray hattından yansıyan manzaralar, oldukça ürkütücü.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

ESNAF DA MASKE TAKMIYOR

Bölgedeki incelemelerimiz sırasında, sokakta dolaşan her iki kişiden birinin ya maskesiz olduğuna, ya da maskesini çenesine indirip gezdiğine tanıklık ettik. Son birkaç yıldır 'Orta Asya', 'Afrika' mozaiğine teslim olan Fatih'in ara sokaklarında, göçmenler de maske ve mesafe kuralını hiçe saymış durumda. Ayrıca birçok esnaf da, tüm uyarılara rağmen maske takmadan çalışıyor.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

ESKİ MÜDAVİMLER TEPKİLİ

Sokaklarda maskesiz dolaşanlara, bu durumun nedenini sorduğumuzda da, 'açık hava' ve 'unutkanlık' bahaneleri öne sürüldü. Özellikle Nişanca'dan Molla Taşı'na doğru uzanan ara sokaklardaki kural tanımazlık, Kumkapı'nın eski müdavimlerinin de son dakika tepkisini çekmiş durumda.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

HİÇBİR KAYITLARI YOK

Nişanca Mahalle Muhtarı Zübeyir Yiğitalp, bölgede Kovid-19 vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, "Asıl sorun kaçak göçmenlerde. Hiçbir kaydı bulunmayan kaçak göçmenlerin ne durumda olduğunu kimse bilmiyor.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

TEK GÖZ ODADA 15 KİŞİ

Merdivenaltı atölyelerde maskesiz çalışan, tek göz odalı evlerde 15 kişi yaşayan kaçak göçmenlerin sağlık durumu, virüs yükü bilinmiyor. İstanbul'da kendi gettolarını yaratan göçmenler, maske ve mesafe kuralına uymadan yaşam sürüyorlar.

Yüzde 80'i maskesiz dolaşıyor, Denetimler arttırılmalı. İlçe kaymakamımıza gözlem ve bilgilerimizi sürekli aktarıyoruz. Tedbir alınmazsa Kovid-19 vaka sayısında patlama yaşanır. letme sahipleri ve esnaf da duyarsız davranıyor" diye konuştu.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

53 KİŞİ KARANTİNADA

Aksaray Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu da, kendi bölgelerinde maske ve mesafe duyarsızlığından yakınarak, "Şu an sadece bizim mahallemizde tanılı ve karantinada toplam 53 kişi var.

Ancak kayıt dışı kaçakların sayısını bilmiyoruz. Özellikle Afgan, Peştun, Bangladeşli göçmenler kalabalık halde, çok dar alanlarda çalışıp, yaşam sürüyorlar. Kovid-19 riskinin en yüksek olduğu yer Aksaray.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

UYARILARA KULAK ASAN YOK

Milliyet'in haberine göre ne vatandaş, ne göçmenler uyarılara kulak asmıyor. Cezai işlem yapılmadığından korkusuzca maske, mesafe dinlemeden dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Katip Kasım Mahallesi Muhtarı Osman Aydemir ise sadece göçmenlerin değil vatandaşların da maske ve mesafe kuralına riayet etmediğini söyledi.

İstanbul'da büyük tehlike! O bölge neredeyse kıpkırmızı oldu

Öte yandan Hırka-i Şerif ve Kumkapı mahallelerinde bulunan İstanbul İl Göç İdaresi binalarının önünde, Kovid-19 sürecinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, maske ve mesafe kuralının kuyruklarda da çiğnendiği görüldü.

Kuyrukta maskesiz duranların yanı sıra, maskesini çenesine indirenler sosyal mesafeyi hiçe sayarken, saatlerce beklemekten dolayı rahatsız olduklarını dile getirdi.

'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son haritada Fatih ilçe sınırlarının tümü kırmıZIya boyanırken, Laleli'den Samatya'ya, Çapa'dan Çukurbostan'a kadar olan her mahalle, cadde ve sokakta yüksek riski olduğu görülüyor.

Fatih ilçe sınırlarında bulunan Fevzi Paşa Caddesi'ni çevreleyen bölge ile Kariye Müzesi'nin arka kısmının da kırmızı renkte olduğu görülüyor.

Haritaya göre; Kumkapı, Aksaray, Laleli, Nişanca hattı da en riskli yerler arasında bulunuyor.

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