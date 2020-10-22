'Göz hakkı' deyip tarlaya daldılar! Cezası ağır oldu

İddiaya göre, sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba oğulu durdurdu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı tamamlayarak iki sanık hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırladı.