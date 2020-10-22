Antalyalı mobilyacı icradan otomobil almak isterken 180 bin TL dolandırıldı

Kepez ilçesinde mobilya ustası Erol Dağdelen, geçen ay polise giderek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Erol Dağdelen, güveni kötüye kullanarak 180 bin lirasının dolandırıldığını söyledi. Avukatıyla birlikte gittiği savcılıkta başına gelenleri anlatan Erol Dağdelen, şunları söyledi:

"Mustafa V. ile dini nikahlı eşi Sevgi S.'nin evine mutfak dolabı yaptım. Mustafa V. bana galerici olduğunu söyleyince, ben de aracımı satmak istediğimi söyledim. O da bana güzel bir araba alabileceğini söyledi. Eşimle birlikte evine giderek çay içtik. Bana güven sağladı. Arabamı 180 bin TL'ye sattım. 3 gün sonra Mustafa V. beni arayarak, Isparta'da icradan 130 bin TL'ye araç bulduğunu söyledi. Kendisine 6 bin, icra dairesinde satışı sağlayacak memura da 6 bin TL alacağını belirtti. Ben de kabul ettim. Isparta'ya gittik. Adliyeye yakın bir yerde icra dairesinde çalıştığını söyleyen İbrahim adındaki kişiyle buluştuk. Benden 50 bin TL teminat bedeli yatırmamı istedi. Mustafa V. bana bir IBAN numarası verdi ve parayı oraya gönderdim. Gönderdiğim hesabın Mustafa V.'nin dini nikahlı eşi Sevgi S.'nin olduğunu görünce Mustafa bana 'Vergi borcum var. Borç çıkıyor. Sen açıklama kısmına elden alınan para karşılığı olarak yaz' dedi. Bende güven oluşturduğu için dediği gibi yazdım. Kafede 3 saat oturduktan sonra İbrahim adındaki kişi Mustafa'yı arayarak 'Hayırlı olsun. Araç artık sizde' dedi. Mustafa da bunu söyleyince Antalya'ya döndük"

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)