12.5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker hakkında flaş gelişme

İfadesinde zor durumdaki kadının durumuna dayanamadığı için müdahale ettiğini söyleyen Şeker, 'Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor' diyerek müdahale ettiğini ve aralarında kavga çıktığını, daha sonra ayrılıp giderken Duran'ın arkadan gelerek boğazına sarıldığını, kendisinin de cebinden bıçağı çıkardığını ve arbede sırasında yere düştüklerini, Duran'ın bu sırada yaralandığını anlattı. Ayşe Dırla, Duran'ın kendisini dövmediğini sadece tartıştıklarını, Kadir'i uyarmasına rağmen müdahil olduğunu iddia etti.