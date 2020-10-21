İstanbul'da avukatlık bürosunda ortalık fena karıştı! Hastanelik oldular

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"GÜVENİP GELDİK, SİLAHIMI ALIP DÖVDÜLER"

Kavgada yaralanan kişi, "Bizi 'Görüşme yapalım' diye buraya çağırdılar. Avukatlık bürosu olduğu için güvenip geldik. 8 kişi bir anda vurmaya başladı. Kavga sırasında belimdeki taşıma ruhsatlı silahımı gördüler, 'Demek buraya silahla geldiniz' diyerek silahımı belimden çektiler. Bizi zaten dövmüşlerdi, ben onlara silah çekmişim gibi dövmeye devam ettiler" dedi.