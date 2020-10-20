İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Yağmur yağmazsa 100 günlük su kaldı

Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki su seviyesi son iki haftadaki haftadaki yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 34'lerden yüzde 32'lere kadar geriledi.

NTV'nin haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da günlük yüzde 0,3'lük bir su tüketimi olduğunu söyleyerek, bu hesaplama ile İstanbul'un yaklaşık 100 günlük suyu kaldığını ancak bu hesaplamaya hiç yağmur yağmaması ihtimalini de eklemenin gerektiğini söyledi.