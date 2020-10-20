İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı!

Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

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VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.