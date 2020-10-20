İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı!
Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.
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İstanbul'da otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti.
Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.
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VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kameralara böyle yansıdı