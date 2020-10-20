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İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı!

Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı iki , yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı!

'da otobüsten inen 4 , yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti.

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı! İSTANBUL'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN İKİ GENÇ KIZA OTOMOBİL ÇARPTI!

Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

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VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameralara böyle yansıdı

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